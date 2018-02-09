Ксения Собчак благодаря алфавиту поняла, что станет президентом

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Ксения Собчак строит свою предвыборную кампанию особым образом, находя много знаков того, почему именно она должна дальше править Россией. Один такой политик нашла благодаря русскому алфавиту, как сообщает VladTime.

Она обнаружила это в оформленном бюллетене, который дадут избирателям на выборах. Там сразу после строчки «Владимир Путин» имя Ксении Собчак. По мнению эпатажного политика, это ясно показывает, что именно она станет президентом – новый лидер точно за старым. Часть поклонников поддержали такую позицию, а другие раскритиковали.

Комментаторы отметили, что всё дело просто в алфавитном порядке, который не имеет никакого отношения к политике. Однако другие подчеркнули, что наверняка Ксения Собчак права. Действующий президент специально был указан по центру, а также его выделили двумя строчками информации. Были и те, кто напомнил Ксении Собчак про другой «знак», не благоприятный с их точки зрения для неё – брошь в форме пистолета, которая была на наряде политика во время дачи интервью одному американскому новостному каналу.