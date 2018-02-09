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Бизнесмен Олег Дерипаска подает в суд на Алексея Навального

Сегодня, 13:50

Олег Дерипаска подает в суд на Алексея Навального. Причиной тому стало обвинение бизнесмена в коррупционных связях с Сергеем Приходько, зампредом правительства РФ.

По словам представителя Олега Дерипаски, заявления, которые распространяет в Сети Фонд борьбы с коррупцией, являются лживыми и не имеют отношения к действительности. Эта информация представляет собой спланированную заказную кампанию, направленную на разрушение репутации бизнесмена. Также он предупреждает российские СМИ о распространении лживых данных, намекая на судебные разбирательства в рамках юридических возможностей.

В результате на Алексея Навального было принято решение подать в суд иск о защите достоинства и чести Олега Дерипаски. К такому решению российского бизнесмена спровоцировал видеоролик, опубликованный восьмого февраля на просторах Интернета.


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