Жириновский: Нужно отобрать паспорт у Ксении Собчак из-за визита в США

Вчера, 22:25

Эпатажный политик Владимир Жириновский призвал отобрать паспорт гражданина России у Ксении Собчак. Как считает лидер ЛДПР, недавний визит в США кандидата на пост главы России просто обязывает к таким радикальным поступкам.

Претендент на пост президента России и лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что Ксения Собчак должна лишиться навсегда российского гражданства. Эпатажный политик настаивает на том, чтобы правительство отобрало у девушки паспорт. Такую волну негодования у Владимира Вольфовича вызвал недавний поступок Собчак. Она посетила США на протяжении своей предвыборной кампании, а по логическому умозаключению Жириновского, она этого делать категорически не должна.

Ксения Собчак одной из самых первых стала официальным кандидатом на пост президента России на предстоящих выборах в 2018 году. Популярная певица решила продолжить свою карьеру в политике.