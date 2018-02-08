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МИД РФ: Захарова произнесла новогоднее поздравление для КНР на китайском языке

Вчера, 21:20

 Представитель МИД России Мария Захарова поздравила всех китайцев с Новым годом. Текст монолога дипломат произнесла на чистом китайском.

 Изначально Мария Захарова произнесла торжественное поздравление жителям КНР с Новым годом. Дипломат МИД РФ пожелала всем китайцам в наступившем периоде колоссальнейших успехов и настоящего объединения. После этого госпожа Захарова обмолвилась, что с удовольствием произнесла бы поздравительный монолог на чистом родном языке китайских жителей. Это вполне стало бы реальным, если бы посла об этом попросили.

И чудо свершилось – Марию официально попросили это сделать. Российский представитель иностранного ведомства с радостью повторила все ранее сказанное на русском языке, только в китайском переводе. Жители КНР остались довольны таким поступком политика и поблагодарили ее за новогоднее поздравление.


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