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СМИ: В Донбассе планируют открыть концлагеря

Вчера, 20:23

На Украине в Донбассе могут создать концлагеря. Об этом местной прессе якобы поведал сотрудник МВД Украины.

После того, как ВСУ наступили на территорию, Киев имеет план по размещению проживающих людей в Донбассе, которые вызывают подозрения у военных, в концентрационные лагеря. Об этом рассказал журналист Сергей Макаренко. В фильтрационные сооружения попадут любые мужчины возрастом от 15 до 65 лет. Женщины также не станут исключением в этой области.

В качестве охраны внешних границ данного лагеря выделили специальной подразделение от Национальной гвардии Украины, а также украинские группировки националистов, дислоцирующиеся в пределах Донбасса, выдвинул предположения журналист.


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