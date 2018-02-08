СМИ: В Донбассе планируют открыть концлагеря

Вчера, 20:23

На Украине в Донбассе могут создать концлагеря. Об этом местной прессе якобы поведал сотрудник МВД Украины.

После того, как ВСУ наступили на территорию, Киев имеет план по размещению проживающих людей в Донбассе, которые вызывают подозрения у военных, в концентрационные лагеря. Об этом рассказал журналист Сергей Макаренко. В фильтрационные сооружения попадут любые мужчины возрастом от 15 до 65 лет. Женщины также не станут исключением в этой области.

В качестве охраны внешних границ данного лагеря выделили специальной подразделение от Национальной гвардии Украины, а также украинские группировки националистов, дислоцирующиеся в пределах Донбасса, выдвинул предположения журналист.