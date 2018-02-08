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Брошь в виде пистолета и «продажные» намерения: Фанаты раскритиковали Ксению Собчак за новую выходку

Вчера, 20:19

Кандидат в президенты России и журналистка Ксения Собчак поехала в США с очередной миссией – дать интервью известному американскому новостному каналу CNN. Брать интервью у Собчак будет Кристиан Аманпур, за что фанаты обвинили её в «продажных» намерениях, раскритиковав также и несуразную брошь в виде пистолета на костюме, как сообщает VladTime.

 Ксения Собчак, являясь в настоящее время оппозиционным политиков, в эфире CNN должна будет сказать своё мнение о ситуации в России. По мнению интернет-пользователей, зря она согласилась отвечать на вопросы именно Аманпуру, поскольку тот может перевернуть слова кандидата в президенты на другой лад. Люди расстроились также и потому, что рядовые американцы узнают про российскую международную политику именно от Собчак.

 Почему на костюме именно брошь в виде пистолета, кандидат в президенты РФ не пояснила. Однако акцентировала она внимание на одном из снимков именно на ней, из-за чего интернет-пользователи сделали выводы, что может практически пострадать имидж России. По мнению людей, дойти может даже до международного скандала.


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