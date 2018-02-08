VistaNews.ru


Новый командный центр НАТО появится в Германии

Вчера, 19:09

В Германии важным компонентом для НАТО станет пункт транспортировки войск и вооружений. Ввиду этого глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый командный центр. Информацию сообщает журнал Focus.

Германия находится в ситуации увеличения работоспособности армии и концентрации на результате с союзниками НАТО. Поэтому Урсула фон дер Ляйен выразила мысль о важности открытия и работы нового командного пункта в ФРГ. Чиновница уверена, что для повышения безопасности страны этот шаг пока является предупредительным, а при необходимости можно будет испытать потенциал базы. Предварительно известно, что центр будет отвечать за оперативную транспортировку оружия и переезд военных.

«Нам нужна командная структура для доставки нужного количества войск в конкретное место с необходимым вооружением и в нужное время», - объяснил нововведения генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Информацию сообщает издание Focus, ссылаясь на Министерство обороны Германии.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.