Новый командный центр НАТО появится в Германии

В Германии важным компонентом для НАТО станет пункт транспортировки войск и вооружений. Ввиду этого глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый командный центр. Информацию сообщает журнал Focus.
Германия находится в ситуации увеличения работоспособности армии и концентрации на результате с союзниками НАТО. Поэтому Урсула фон дер Ляйен выразила мысль о важности открытия и работы нового командного пункта в ФРГ. Чиновница уверена, что для повышения безопасности страны этот шаг пока является предупредительным, а при необходимости можно будет испытать потенциал базы. Предварительно известно, что центр будет отвечать за оперативную транспортировку оружия и переезд военных.
Информацию сообщает издание Focus, ссылаясь на Министерство обороны Германии.