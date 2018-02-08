Новый командный центр НАТО появится в Германии

Вчера, 19:09

В Германии важным компонентом для НАТО станет пункт транспортировки войск и вооружений. Ввиду этого глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый командный центр. Информацию сообщает журнал Focus.

Германия находится в ситуации увеличения работоспособности армии и концентрации на результате с союзниками НАТО. Поэтому Урсула фон дер Ляйен выразила мысль о важности открытия и работы нового командного пункта в ФРГ. Чиновница уверена, что для повышения безопасности страны этот шаг пока является предупредительным, а при необходимости можно будет испытать потенциал базы. Предварительно известно, что центр будет отвечать за оперативную транспортировку оружия и переезд военных.

«Нам нужна командная структура для доставки нужного количества войск в конкретное место с необходимым вооружением и в нужное время», - объяснил нововведения генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Информацию сообщает издание Focus, ссылаясь на Министерство обороны Германии.