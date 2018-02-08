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Полторак получил дельные наставления от Сиклер из Канады о судьбе ВСУ

Сегодня, 18:31

Руководитель Минобороны Украины Степан Полторак провел деловую встречу с Джил Сиклер из Канады. Стратегический советник дала несколько советов украинскому командующему, что нужно сделать с ВСУ.

Представители пресс-службы Минобороны Украины сообщили, что руководитель ведомства Полторак уже достаточно хорошо осведомлен в вопросах по реорганизации украинской армии. На днях он провел деловую встречу с представителем Канады Джил Сиклер. В разговорах двух политиков тема изменений в рядах ВСУ обсуждалась более подробно.

Джил Сиклер из Канады сообщила Степану Полтораку точку зрения по поводу собственного видения решения настоящего глобального вопроса. Ее собеседник поблагодарил Сиклер за проявленное беспокойство, а также выразил благодарность всем, кто из чиновников пытается хоть как-то внести четкость в режим украинской армии.


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