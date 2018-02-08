Собчак поведала, о чём хочет поговорить с Трампом

Сегодня, 18:05

Ксения Собчак поведала, что хочет обговорить с Трампом. Кандидат на пост президента России сообщила, что при случае встречи с американским лидером в рамках своего визита в город Вашингтон постарается призвать его к диалогу с РФ.

Она отмечает, что две могущественных державы должны найти рациональный компромисс в межгосударственных отношениях.

"Мне кажется, это длительный процесс переговоров. Полагаю, что это разговоры о Донбассе и Украине в целом. Дальше будет всё реалистичней. Дело в том, что нельзя во всём винить только США либо Россию, а точнее Путина. И та, и другая страна должны выискать приемлемый для них баланс", - ответила Ксения Собчак на вопрос, будут ли сняты санкции.