Кадыров разоблачил Собчак во лжи в США

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Рамзан Кадыров разоблачил Собчак во лжи, сказанной ею при посещении США. Та сообщила при визите в Вашингтон, что считает себя смелой дамой, рискнувшей съездить в Чечню.

После этого она проинформировала своих американских слушателей, что в эту республику, помимо неё, никто из российских политиков не решился съездить ни разу, так как они боялись за свою жизнь.

Кадыров уже пошутил по данному поводу. Он сообщил, что, видимо, Ксения из тех женщин, которые, как говорится, способны остановить коня на скаку и войти в горящую избу. Видимо, сообщил политик в своём аккаунте, подобных качеств у Собчак много. Не хватает лишь одного, достойного претендента на пост президента РФ.

Таковым качеством глава Чечни называет способность говорить, хоть иногда, правду. Кадыров сообщил, что визит в Чечню Собчак изначально предполагала продемонстрировать американцам в качестве «подвига».

Кадыров напомнил этой даме, что до неё возглавляемый им регион РФ уже неоднократно посещал Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Не боятся подобных посещений и женщины. Ранее, чем Собчак, там побывала Валентина Матвиенко и ряд других представительниц слабого пола.

Зарубежные визитёры и визитёрши также не боятся посещать Чечню, отметил Кадыров.