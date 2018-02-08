Навальный выпустил расследование о проститутках и олигархах

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Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своем YouTube-канале новое скандальное расследование о российских проститутках, олигархах и чиновниках. В ролике руководитель ФБК обвиняет зампредседателя правительства РФ Сергея Приходько в коррупции, причастности к «российскому вмешательству» в американские выборы и выставлении страны в дурном свете.

В расследовании ФБК помогла элитная проститутка, пришедшая «устроить цирк» в московском штабе Навального. Изучив Instagram-аккаунт эскортницы, оппозиционер узнал интересные факты из ее «работы». Как оказалось, «девушка по вызову» отдыхает на шикарной яхте отечественного миллиардера Олега Дерипаски, проводящего секретные встречи с заместителем Медведева Сергеем Приходько. ФБК обвинил члена правительства в коррупции и выставлении страны в дурном свете, ведь как еще можно назвать «халявный» отдых в водах Норвегии на забитой проститутками яхте миллиардера.

Также Навальный нашел личную недвижимость Приходько. Зампредседателя правительства имеет личный участок в кооперативе «Единой России», общей стоимостью в 300 млн рублей, и квартиру за почти полмиллиарда рублей. Все имущество чиновника записано на жену. В завершении ФБК обвинил члена правительства в причастности к «российскому вмешательству» в американские выборы. Навальный утверждает, что сообщения Путина доходили к избирательному штабу Трампа посредством пары Приходько-Дерипаска.