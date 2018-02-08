На Украине раскрыли детали убийства комбата ДНР Гиви

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Главредактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов раскрыл детали убийства Михаила Толстых. По версии, опубликованной в Facebook, покушение на комбата ДНР Гиви готовилось 2 года. Также журналист рассказал, что убитый в феврале 2017 года Гиви был в списке врагов народа под номером 1.

Юрий Бутусов поделился в социальной сети Facebook подробностями проведения «утилизации» комбата ДНР Гиви. Журналист рассказал основные нюансы процесса подготовки покушения на Толстых, подчеркнул также, комбат «Сомали» был номером 1 в списке на уничтожения. Бутусов подчеркнул, что гибель Гиви полностью останется на руках украинских властей и правоохранителей, поскольку взрыв мины в его личном кабинете стал главным событием в жизни страны в феврале прошлого года.

Толстых – Герой ДНР, кавалер двух георгиевских крестов, награжденный медалью «За оборону Славянска», полковник Вооруженных сил ДНР – погиб в результате теракта 8 февраля 2017 года.