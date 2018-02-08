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Стас Садальский предсказал поражение Путина на выборах в президенты РФ

Сегодня, 16:18

Скандально известный российский артист Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал, что действующий президент России Владимир Путин может и не одержать победу в выборах от 18 марта 2018 года. Сам же актёр поддержал позицию Павла Грудинина.

Садальский акцентировал внимание на том, что на данный момент у Грудинина 21% голосов избирателей, а у Путина – 56%. Актёр заявил, что действующий президент теряет голоса. «Его выдвинула администрация президента. Его задача просто повысить явку и набрать свои 8-10%», - написал Садальский в отношении Грудинина.

Он считает, что кандидата в президенты именно поэтому и «поливают грязью», потому что он стал переходить дорогу Владимиру Путину. Актёр также заметил, что к Собчак и Жириновскому политики относятся лояльно, не выдвигая каких-либо претензий. По версии Садальского, в Кремле проводят социологические опросы, согласно которым Путин может не стать президентом России. Поклонники актёра заявили, что политика в целом является грязной, а подобное «поливание грязью» происходит каждые выборы в президенты.


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