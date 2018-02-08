Путин признался в отсутствии у себя смартфона

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Президент РФ Владимир Путин не пользуется смартфоном. Об этом глава государства признался Михаилу Ковальчуку, руководящему исследовательским центром «Курчатовский институт».

Михаил Ковальчук во время заседания Совета по образованию и науке рассказал присутствующим о современных темпах развития техники и технологий. Глава курчатовского исследовательского центра заявил, что для преобразования смартфоном одного голосового сообщения необходимо затратить такое количество энергии, которого вполне бы хватило для доведения до кипения одного литра воды. Также Ковальчук предположил, что мобильная техника в наше время есть практически у каждого человека. Вступление специалиста прокомментировал Владимир Путин, признавшийся в отсутствии у себя смартфона.

«Вы сказали, что мобильная техника сейчас есть у всех, а вот у меня ее нет. Что касается кипячения воды, то ее не нужно доводить до кипения, если она чистая», - приводит слова Путина отечественная пресса.

К слову, еще в 2014 году администрация Кремля рассказала об отсутствии у президента смартфона.