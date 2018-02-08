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В Волгограде депутаты отказались обсуждать инцидент с "2 февраля"

Сегодня, 15:12

Волгоградские депутаты напрочь отказались обсуждать инцидент с "2 февраля". Тогда на копии советского знамени Победы отсутствовал "серп и молот".

Представители СМИ, которые находились на заседании, сообщают, что инициатором идеи обсудить неприятный инцидент выступил Михаил Таранцов. Его предложение на корню обрубили, отказавшись давать какие-либо комментарии. Большинство депутатов заявили, что данный вопрос ещё очень слабо проработан и требует более детальной подготовки и анализа.

Николай Семисотов заявил, что как только все нюансы проработают, лишь тогда вопрос будет поставлен на рассмотрение Думы. Все политики поддержали его и не включили тему для обсуждения заседания.


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