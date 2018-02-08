Лукашенко пообещал не дружить против России

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Лукашенко сообщил, что не собирается вступать с другими странами в отношения, которые могут навредить России. Такое заявление президент Белоруссии сделал на встрече со своим латвийским коллегой.

Александр Лукашенко сегодня, 8 февраля, провел переговоры с премьер-министром Латвии Марисом Кучинским. Во время встречи глава белорусского народа сообщил, что не собирается вступать в какие-либо объединения против России. Российский народ всегда был братским белорусам, поэтому они должны помогать друг другу, а не вредить, заявил президент Белоруссии. Также Лукашенко отметил, что у Минска и Москвы существуют разногласия по некоторым экономическим и политическим вопросам, но это является нормальным и не мешает давней дружбе народов.

Лидер белорусского народа заявил, что он старается не мешать своим соседям, а сотрудничать с ними на взаимовыгодных условиях. Как известно, народно-хозяйственный комплекс России и Белоруссии тесно связаны, что всегда помогало двум странам. Главам балтийских государств Лукашенко напомнил, что его страна не зависит от России, а дружит с ней – это "две большие разницы". Лукашенко напомнил европейскому сообществу, что уже несколько лет в Донбассе проходит вооруженный конфликт, который не может разрешить никто. Развития подобного сценария лидер Белоруссии не хочет на своей территории.