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Военные ВСУ отказались здороваться приветствием "Слава Украине"

Сегодня, 14:50

Военнослужащие ВСУ отказались здороваться приветствием "Слава Украине". Информацию предоставляют украинские издания.

Эксперты провели несколько социальных опросов, которые подтвердили тот факт, что украинские военные отказываются использовать приветствие-прощание "Слава Украине - Героям Слава". Некий Юрий В., который сейчас находится в Донбассе, рассказал, что он и другие военные уже устали от этих лозунгов. По его мнению, врагу всё равно, что вы там кричите. В свою очередь он считает, что руководству лучше заняться нормальным обучением и оснащением армии, а не только делать это на словах.

Другой боец ВСУ по имени Владимир также категорически отказывается использовать националистические "кричалки". Он рассказал, что ВСУ - это не УПА*. По его словам, от этих "Слава Украине" за версту веет политикой. Владимир также недоволен, что постоянно то форму меняют, то береты, то ещё что-то.

Политологи утверждают, что все лозунги на Украине - очередная попытка избавиться от отголосок времён СССР.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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