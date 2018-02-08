В ЮВО снайперов учат уничтожать легкобронированную технику

Сегодня, 14:07

В ЮВО снайперов учат уничтожать технику противника, являющуюся легкобронированной. Это является одной из задач учений, в которых участвуют больше 50 специалистов точной стрельбы.

Занятия проходят на территории полигона Прудбой, находящегося невдалеке от Волгограда. Для занятий используются разнообразные учебные места. Там их обучают больше, чем 15 снайперским упражнениям. Занятия проходят в любое время суток. Используются самые различные типы мишеней.

В качестве одной из них выступает легкобронированная техника. Стрельбе по этим целям уделяется особое внимание. Как оказалось, группа хорошо подготовленных снайперов вполне способна эффективно её уничтожать. Специалисты учат поражению с первого выстрела. При этом дальность цели может быть от 100 до 900 метров.

Помимо того, акцент делается также на выводе из строя средств связи и руководящего звена противника. Чтобы это стало более эффективным, снайперы обучаются залповому огню. Одновременно в нём участвуют до 8 стрелков. Главной целью этого является полная дезориентация противника.

Когда выстрелы осуществляются одномоментно с нескольких разных позиций, вероятность обнаружения снайпера врагом близится к нулю.

Немаловажным является обучение правильному выбору рельефа и умению «отработать» задание зимой на открытой местности, после чего успешно отойти.