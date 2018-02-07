VistaNews.ru


Белый дом: США получат сильнейшую армию в своей истории

Вчера, 23:47

Белый дом анонсировал, что США уже в скором времени получат самую сильнейшую армию в своей истории. Это следует из двухлетнего бюджета, согласованного как республиканцами, так и демократами.

 С сообщением об этом выступила Сара Сандерс, являющаяся официальной представительницей Белого дома. С её слов, в достижении компромисса по данному решению большую роль сыграл Дональд Трамп.

С информацией Сандерс выступила во время брифинга, проведённого сегодня в Белом доме. Она сообщила, содействие Трампа привело к тому, что уже скоро армия США станет самой сильной за всю свою историю.

В чём будет заключаться «величие» армии США, представительница Белого дома не сообщила. Она проинформировала лишь про значительно увеличенные траты на её содержание и разработку новых вооружений.

Демократами и республиканцами достигнута договорённость по финансированию всех статей бюджета США на два предстоящих года. Основное увеличение бюджетных затрат предусматривается для военной сферы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.