Белый дом: США получат сильнейшую армию в своей истории

Вчера, 23:47

Белый дом анонсировал, что США уже в скором времени получат самую сильнейшую армию в своей истории. Это следует из двухлетнего бюджета, согласованного как республиканцами, так и демократами.

С сообщением об этом выступила Сара Сандерс, являющаяся официальной представительницей Белого дома. С её слов, в достижении компромисса по данному решению большую роль сыграл Дональд Трамп.

С информацией Сандерс выступила во время брифинга, проведённого сегодня в Белом доме. Она сообщила, содействие Трампа привело к тому, что уже скоро армия США станет самой сильной за всю свою историю.

В чём будет заключаться «величие» армии США, представительница Белого дома не сообщила. Она проинформировала лишь про значительно увеличенные траты на её содержание и разработку новых вооружений.

Демократами и республиканцами достигнута договорённость по финансированию всех статей бюджета США на два предстоящих года. Основное увеличение бюджетных затрат предусматривается для военной сферы.