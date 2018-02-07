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Лавров предполагает, что США намерены делить Сирию

Вчера, 20:05

Лавров выдвинул предположение, что США берут курс на раздел Сирии. Американское правительство имеет план в сторону данного деления, а Россия намерена выяснить у Вашингтона, как оно себе это представляет. Об этом сообщил глава российского Минстерства иностранных дел на мастер-сьезде для конкурса под названием "Лидеры России".

"Стало понятно, Америка планирует раздел Сирии. Они отказываются от утверждений, которые говорили нам, якобы главная цель их пребывания там - это сразить террористов. Теперь они ждут смены режима. Это будет тогда, когда в Сирии начнётся ход политического урегулирования", - заявил Лавров.


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