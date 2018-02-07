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Москвичей оповестят о предстоящих выборах через смс

Вчера, 19:55

Подготовка к предстоящим выборам президента РФ проходит полным ходом. Так, председатель Московской ЦИК Валентин Горбунов сообщил, что москвичей оповестят о выборах через смс. Рассылка состоится 9 февраля.

 В пресс-службе ЦИК столицы проинформировали о рассылке смс-оповещений гражданам 9 февраля. Такой ход должен напомнить людям о голосовании и будет являться пригласительным в пункт голосования. Также смс будут иметь информативный характер, поскольку там укажут новые возможности голосования по месту фактического нахождения граждан Российской Федерации.

Информацию по наполнению сообщений на данный момент не распространяют официально. Москвичи позитивно оценили новинку от ЦИК и ожидают смс-сообщений.


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