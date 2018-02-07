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Полторак: На Украину поставят американские Javelin в этом году

Вчера, 19:34

Степан Полторак сообщил, что в течение этого года на территорию Украины поставят американские оборонительные комплексы Javelin.

 Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что на прошлой неделе он нанес рабочий визит в Вашингтон, где встретился с руководителем Пентагона Джеймсом Мэттисом. Во время переговоров они достигли абсолютного взаимопонимания в деле о передаче американского оборонительного летального оружия на территорию Украины. При этом противотанковые комплексы Javelin будут поставляться довольно продуманно и своевременно, но до конца этого года его передадут точно.

Напомним, что в конце предыдущего года появилась информация об одобрении президентом США Дональдом Трампом поставок Javelin на территории Украины. Оборудование включает 210 ракет и 35 пусковых установок, передаваемых для сохранения суверенитета и защиты территории, общая сумма которых составляет 47 миллионов долларов.

В прошлом месяце Петр Порошенко заявил, что поставка оружия будет происходить за средства США, а в стране начали подготовительные мероприятия к эксплуатации Javelin.


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