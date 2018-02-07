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Додон пообещал не допустить объединения армии Молдовы и НАТО

Вчера, 19:27

Инициативу Минобороны Молдовы и Минобороны Румынии создать общий батальон раскритиковал президент РМ Игорь Додон. Глава государства заявил, что этот проект противоречит требованиям безопасности страны, а также пообещал, что не допустит объединения местных вооружённых сил с военными НАТО.

Додон напомнил, что нейтралитет прямо предусмотрен Конституцией Молдовы и он, как гарант Основного закона, сделает всё, чтобы не допустить его нарушение. При этом президент республики отметил, что подобные инициативы уже приобрели системный характер. «Геополитические игры», по словам главы государства, вредят развитию страны.

Ранее правительство Молдовы выступило с призывом обратиться к России с требованием возместить ущерб из-за «оккупации» Приднестровья. Ответственность за отделение и временную потерю региона в Кишинёве хотят возложить на Москву. При этом молдавские чиновники уверены, что Россия должна заплатить за издержки данного процесса.


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