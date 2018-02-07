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Пётр Порошенко поздравил лидеров немецких партий с подписанием соглашения о коалиции

Вчера, 18:52

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил лидеров немецких политических партий ХДС/ХСС и СДПН с достижением соглашения о создании коалиции. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице украинского лидера в Twitter.

«Мы также приветствуем поддержку миротворческой миссии ООН, вклад в восстановление Восточной Украины и реализацию повестки дня реформ», - написал Порошенко в своём блоге. Он также поздравил лидеров немецких политических партий с подписанием соглашения о создании коалиции. Примечательно, что на разных языках Порошенко написал различный вариант поздравлений.

Так, на украинском упоминается то, что правительство поддерживает полное восстановление территориальной целостности, а также возвращения Крыма, реинтеграцию Донбасса и курс реформ в Украине. Также 7 февраля Порошенко акцентировал внимание на том, что каждый житель сёл в Украине должен получать медицинскую помощь на самом высоком уровне.


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