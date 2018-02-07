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Климкин прокомментировал новый "антибандеровский" закон Польши

Сегодня, 18:14

Руководитель МИД Украины Павел Климкин высказал официально свое мнение по поводу внедрения в Польше нового закона, касающегося «бандеровской политики». Чиновник подчеркнул, что ничего не властно над историей.

Глава Польши Анджей Дуда 6 февраля подписал новый закон, который регламентирует «бандеровскую политику». А именно, согласно нормативному акту, граждане, которые проживают на территории Польши, или же находятся под ее юрисдикцией, не должны поддерживать политику Остапа Бандеры, украинский национализм прошлых времен и все, что с ним связано. Если же кто будет активно выступать в поддержку действующего движения в исторический период, попадет под санкции или же получит штраф.

Руководитель МИД Украины Павел Климкин прокомментировал данный закон. Он акцентировал внимание на том, что история вечна, ее спрятать нельзя, а если чего-то не сказано, его нужно отыскать правильно. Он также сказал, что события националистической идеологии безграничны и их нельзя регламентировать законами и указами.


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