Украина опасается нападений на украинцев в Польше из-за «антибандеровского» закона

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«Антибандеровский» закон, принятый польским Сеймом, может вызвать волну агрессию в польском обществе по отношению к украинцам, находящимся в этой стране. Соответствующее мнение высказал глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Чиновник признал, что часть польского общества одобряет и поддерживает соответствующие изменения в законодательство и запрет «бандеровской» идеологии. Он считает, что некоторые поляки воспримут данный нормативный акт как посыл, свидетельствующий о безнаказанности хулиганов, нападающих на украинцев. Вятрович также добавил, что новый закон может стать рычагом давления на свободу слова в Польше.

Напомним, в конце января польский Сейм принял закон, согласно положениям которого идеология Степана Бандеры, как и героизация его персоны, признаются преступлением. Власти Украины раскритиковали нормативный акт. В частности, президент страны Пётр Порошенко назвал его неприемлемым.