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Клинцевич о сбитом в Сирии Су- 25: "Это была засада"

Сегодня, 17:43

Франц Клинцевич, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сообщил, что российский СУ-25 под управлением пилота Романа Филиппова был сбит, по некоторым данным, переносным зенитно-ракетным комплексом «Игла», это было засадой.

Сенатор убежден также в том, что эта засада была не единственной. Клинцевич пока не решился делать выводы о том, кто стоит за данным нападением. Прогнозы, по его мнению, пока делать рано, но Россия выяснит, кто стоит за поставками данного ПЗРК.

Российский самолет Су-25 был сбит боевиками 3 февраля. Когда летчик катапультировался, он подорвал гранату, чтобы не оказаться в плену.


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