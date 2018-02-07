За посещение Крыма мозги депутатам «вправлял» посол Украины в Германии

Сегодня, 17:05

Андрей Мельник, который является послом Украины в Германии, провел беседу с депутатами, которые посещали Крым. Такую информацию он распространил на своей страничке в социальной сети Twitter.

Известно, что многие депутаты Европарламента посещали Крымский полуостров, что в некоторых странах противозаконно. Украинский посол в Германии рассказал, что провел с некоторыми из них беседы о неправомерности таких действий. Известно, что Мельник также провел рабочую встречу с руководителем партии «Альтернатива для Германии», на которой был поднят и вопрос «аннексии Крыма». Напомним, что представители данной политической силы неоднократно посещали крымский полуостров с рабочими визитами.

Довольно в грубой и недипломатичной форме украинский посол высказался о депутатах, которые посещали Крым, что он им «вправил мозги». Также Андрей Мельник заверил украинское руководство и мировую общественность в том, что его напор подействовал и руководство AfD пообещало принять меры в отношении депутатов-нарушителей.

Сам глава партии «Альтернатива для Германии» не подтвердил информацию, которая была распространена украинским послом, от комментариев сложившейся ситуации он тоже отказался. Напомним, что делегация из трех депутатов-редставителей AfD посетили полуостров 3 февраля, на Украине на них уже завели уголовные дела.