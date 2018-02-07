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США дополнительно направили к берегам Японии 2 ракетных эсминца

Сегодня, 17:02

Командование ВМС США сообщило о переброске ракетных эсминцев Sterett и Dewey к острову Хонсю (Япония), где военным кораблям предстоит патрулировать Корейский полуостров.

Ракетные эсминцы Sterett и Dewey покинули военную базу в Калифорнии, направившись к размещенной на японском острове Хонсю базе Сасебо. Боевым кораблям предстоит патрулировать территорию Корейского полуострова. С эсминцами будет работать судно Wasp, предназначенное для транспортировки истребителей и десанта, подытожили представители ВМС США.

Отметим, в западной части Тихого океана находится еще одна патрульная группа американских кораблей. Ее миссией является сдерживание провокационных действий со стороны КНДР. В Штатах полагают, Северная Корея может попытаться негативно воздействовать на мировую безопасность после Олимпийских и Паралимпийских Игр в Пхенчхане.


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