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В Балтийское море для испытаний вышло судно связи «Иван Хурс»

Сегодня, 16:55

Новейшее судно связи «Иван Хурс» вышло в Балтийское море для проведения практических испытаний. Соответствующую информацию прессе сообщили на судостроительном заводе «Северная верфь».

В состав экипажа вошли триста человек. Испытания продлятся почти месяц. За этот период испытателям предстоит проверить все системы корабля в условиях нахождения в открытом море. В случае, если испытания продут успешно, «Иван Хурс», построенное по проекту 18280, будет допущено к государственным тестам. Основными функциями судна является обеспечение связи, ведение радиоразведки и управление флотом. Длина корабля 95 метров, ширина — 16 метров, скорость — 16 узлов.

Ранее сообщалось, что Росморречфлот намерен запустить судно для сообщения Камчатки с Курилами. На создание такого корабля выделено 920 млн рублей.


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