VistaNews.ru


«Вызывают аллергию»: Лавров рассказал о реакции Запада на успехи России

Сегодня, 16:18

Успехи России на внутренней и внешнеполитической аренах вызывают у Запада аллергию. Подобное заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Сочи в рамках мастер-класса на конкурсе «Лидеры России».

Нынешнюю ситуацию в мире глава российского МИД охарактеризовал не иначе, как сменой эпох. По словам Лаврова, эпоха доминирования Запада переходит в период многополярности. Именно на фоне этого, как считает дипломат, успехи Москвы внутри страны и за её пределами вызывают такую реакцию.

Напомним, ранее Сергей Лавров критично высказался о намерениях США милитализировать космос. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, подобные инициативы выведут проблемы глобальной безопасности в мире в совершенно иное измерение.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.