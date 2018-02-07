«Вызывают аллергию»: Лавров рассказал о реакции Запада на успехи России

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Успехи России на внутренней и внешнеполитической аренах вызывают у Запада аллергию. Подобное заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Сочи в рамках мастер-класса на конкурсе «Лидеры России».

Нынешнюю ситуацию в мире глава российского МИД охарактеризовал не иначе, как сменой эпох. По словам Лаврова, эпоха доминирования Запада переходит в период многополярности. Именно на фоне этого, как считает дипломат, успехи Москвы внутри страны и за её пределами вызывают такую реакцию.

Напомним, ранее Сергей Лавров критично высказался о намерениях США милитализировать космос. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, подобные инициативы выведут проблемы глобальной безопасности в мире в совершенно иное измерение.