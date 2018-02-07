Яценюк призвал США «жестко отреагировать» на выборы в Крыму президента РФ

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Арсений Яценюк, руководящий украинской политической фракцией «Народный фронт», призвал правительство США «жестко отреагировать» на проведение российских президентских выборов-2018 на территории Крыма.

Украина ожидает от Запада «жесткой реакции» на выборы президента РФ в Крыму. В первую очередь, Киев рассчитывает на поддержку со стороны Штатов, являющихся главным лидером свободного мира, заявил Арсений Яценюк. Также лидер фракции «Народный фронт» обвинил действующего главу России Владимира Путина в желании переизбраться на новый срок за счет голосов граждан Украины, коими политик считает население Крымского полуострова.

Это не первая попытка Яценюка препятствовать проведению выборов президента РФ в Крыму. Ранее бывший украинский премьер внес соответствующее постановление на рассмотрение в ВРУ. По результатам референдума, проведенного в 2014 году, АРК стала субъектом РФ. Киев, ряд европейских стран и США не признают результатов данного референдума.