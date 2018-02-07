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Украина винит Россию в решении Хорватии вернуть МиГ-21

Сегодня, 14:16

Вчера в хорватской газете сообщили о намерении Хорватии вернуть Украине четыре неисправных истребителя МиГ-21. Однако Украина отрицает этот факт и говорит, что никаких официальных документов с претензиями со стороны Хорватии нет, обвиняя при этом Россию в ложной информации, обусловленной нечестной конкуренцией.

СМИ сообщили, что Министерство обороны Хорватии осталось недовольным тем, как выполнили заказ на Украине, потребовав «Укрспецэкспорт» закончить работу качественно. Компания при этом отказывается комментировать заявление президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, в котором она выразила свое недовольство качеством самолетов МиГ- 21, отремонтированных на Украине.

«Укрспецэкспорт» сообщил, что несмотря на санкции со стороны Европы и гораздо больший опыт, Минобороны Хорватии заключили договор на ремонт с холдингом «Вертолеты России».


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