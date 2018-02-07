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Песков указал, где Путин сможет голосовать на выборах

Сегодня, 14:08

Песков поделился, где Путин сможет принять участие на выборах президента России. Пресс-секретарь заявляет, что нынешний лидер государства Владимир Путин, опираясь на действующий закон, сможет отдать свой голос в марте текущего года в любом городе страны.

"Владимир Владимирович имеет право участвовать в голосовании в городе Севастополе, а может, и в Красноярске или Москве. Да и вообще в любом городе в пределах России", - заявляет Песков.

Пресс-секретарь ответил на заданный вопрос о выборе Путина голосовать в Крыму, что он не знает, принял ли такое решение глава государства. Раньше стало известно, что глава РФ, может быть, пойдёт голосовать на выборы президента 18 марта непосредственно в Севастополе.


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