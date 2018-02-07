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Пранкер предложил Джиму Керри создать аккаунты в российских соцсетях

Сегодня, 14:02

Пранкер Владимир Кузнецов, более известный в интернете под псевдонимом Вован, ироничным предложением прокомментировал удаление Джимом Керри аккаунта в Facebook. Пользователь сети предложил американскому актеру зарегистрироваться во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

«Полностью поддерживаю Джима Керри, решившего удалиться из Facebook из-за «российского вмешательства» в американские выборы. Рекомендую ему зарегистрироваться в наших «Одноклассниках» и «ВКонтакте», где совершенно точно нет влияющей на американские выборы рекламы», - приводит слова Владимира Кузнецова отечественная пресса.

Ранее Керри сбросил свои акции Facebook и удалил аккаунт из одноименной социальной сети, якобы оказавшей непосредственное влияние на президентские выборы США в 2016 году. Руководство компании считает, что Кремль разместил в интернете минимум 80 тысяч пропагандистских записей. К слову, американские надзорные и правоохранительные ведомства в настоящее время ведут сразу 3 расследования уголовного дела о «российском вмешательстве». Москва называет все обвинения беспочвенными.


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