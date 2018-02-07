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Политэксперт из Украины раскритиковал российскую школу политтехнологий

Сегодня, 13:50

Деградацию и вырождение политтехнологической школы в России констатировал известный украинский политолог Михаил Павлив. К такому выводу эксперт пришёл на фоне скандала с кандидатом в президенты Павлом Грудининым.

В своём Facebook Павлив пишет, что заграничные счета представителя партии КПРФ Павла Грудинина позволили сделать «придворному пулу» «финт ушами». При этом эксперт подчеркнул, что подобного сделать недоброжелателям в отношении Ксении Собчак всё же не удалось.

Ранее аналитики заявили, что Владимир Жириновский и Павел Грудинин имеют больше эфирного времени на российском ТВ, чем Владимир Путин. Подобная ситуация, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что Кремль не стремится к активному использованию медиаресурсов в свою пользу на грядущих выборах.


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