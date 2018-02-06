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Собчак осудила бойкотирование президентских выборов

Вчера, 21:29

Ксения Собчак, кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива», раскритиковала бойкотирование выборов президента России. Эта идея исходит от оппозиционных лидеров.

6 февраля она выступила в американском аналитическом институте CSIS в Вашингтоне. Собчак осудила бойкотирование, назвав его абсурдом. Она говорит, что тактика «сидеть дома и ничего не делать» никогда никому не приносила пользы. Напомним, что Собчак позиционирует себя как «кандидат против всех».

Ксению поддержала председатель избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, которая в свою очередь резко высказалась в сторону граждан, которые призывают народ бойкотировать президентские выборы.


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