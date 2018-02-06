Эксперты одобрили стратегию Путина на выборах президента

Вчера, 20:02

Эксперты признали правильной предвыборную стратегию Владимира Путина на предстоящих выборах президента, которая предусматривает работу с избирателями напрямую.

Вячеслав Смирнов, глава института политической социологии заметил, что президент ориентируется на общественные организации и напрямую работает с избирателями, а также не отказывается от поддержки иных партий. Он заметил, что после сбора подписей стало понятно о поддержке такой системы и о наличии организационной структуры.

Такого же мнения придерживается и другой кандидат, Алексей Мартынов, который заметил, что кампания Владимира Путина сумела собрать более 1,5 миллиона подписей от избирателей в поддержку кандидата-самовыдвиженца.

Недавно Центризбирком утвердил Владимира Путина как кандидата на пост президента. Эти выборы станут для нынешнего главы четвёртыми.