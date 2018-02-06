Порошенко сломал микрофон журналистке после вопроса о Мальдивах

Вчера, 19:47

Украинский глава Петр Порошенко не выдержал напора сотрудницы СМИ и сломал ей микрофон. Причиной такого поведения верховного политика Украины стал вопрос о его отдыхе на Мальдивах.

На международном форуме в Давосе случилась казусная ситуация с украинским главой Петром Порошенко. Во время разговора с журналисткой «Первого канала» он сломал ее микрофон. Проявление крайней нервозности наблюдалось у политика, когда ему был поставлен вопрос о его новогоднем отдыхе на Мальдивах. Эту информацию подтвердила и сама сотрудница телеканала Марина Ким. Вероятно, что личный вопрос очень тронул главнокомандующего Украины, так как он не нашел даже слов для комментариев. Видимо, что нестабильность экономики Украины, АТО на Донбассе, инфляция в стране совершенно не стали преградой Петру Порошенку поехать отдохнуть в канун Нового года в теплые края, а не переживать вместе со своим народом, на какие средства жить дальше.