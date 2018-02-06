Гамидов знал о своём задержании и спрятал семью

Вчера, 19:41

Бывший дагестанский министр Абдусамад Гамидов был задержан по обвинению в хищении. Как заявляет сам Гамидов – он знал об обыске и задержании за несколько дней и успел отправить свою семью на это время в другой город.

Врио премьера в своих комментариях рассказывает о том, что под него «давно копали» и это задержание не стало сюрпризом или неожиданностью. Мужчина шутит, что ожидал обыска в 6 часов, а они пришли в 7, помешали ему убрать в квартире и привести себя в порядок.

В ходе обыска у дагестанца были найдены несколько видов огнестрельного оружия и боеприпасы.

Кроме Гамидова и его заместителей Исаева Шамиля и Юсуфа Раюдина по обвинению в хищении бюджетных средств, которые выделялись на социальную сферу, за несколько дней до этого задержали Шахобаса Шахова - бывшего дагестанского министра образования. По существующей информации, расхищением они занимались в 2013 году во время постройки детского сада, а также специального учреждения для иностранных граждан и их временного содержания. В Москву для участия в судебных разбирательствах их доставили из Махачкалы.