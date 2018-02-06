Депутаты почтили минутой молчания погибшего в Сирии лётчика Филипова

Вчера, 18:47

Депутаты почтили минутой молчания погибшего в Сирии лётчика Романа Филиппова.

Государственная дума Российской Федерации почтила минутой молчания память пилота военного штурмовика СУ-25СМ Романа Филипова, который погиб в Сирии при исполнении должностных обязанностей. Депутат Дмитрий Саблин выступил в честь памяти погибшего. Также он зачитал стихотворение, посвященное погибшему майору.

Штурмовик СУ-25СМ, пилотом которого был Роман Филиппов, сбили террористы, предварительно выстрелив по нему из ПЗРК в провинции Идлиб. Майор сообщил о нападении на базу, а сам катапультировался из штурмовика, позже доложив о месте приземления. Но по стечению обстоятельств, пилота обнаружили террористы. У Филиппова был лишь табельный пистолет и граната, с помощью которых он вступил в бой с талибами. Но потом, когда между ним и нападавшими осталось несколько десятков метров, он просто подорвал себя гранатой, не желая попасть во вражеский плен.

Майору и знаменитому летчику Роману Филиппову присуждено звание Героя России посмертно.