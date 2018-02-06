Некоторые чиновники после шквальных арестов покинули Дагестан

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В Дагестане могут произойти кардинальные перемены в правительстве. Уже известно, что несколько чиновников покинули территорию республики после произошедших громких арестов по инициативе Владимира Васильева.

Радикальные перемены в Дагестане могут начаться в любое время. После произошедших на днях пары арестов и обысков местных чиновников, правительство республики оказалось под угрозой отставки. Есть некоторая информация, что несколько правителей уже покинули территорию, но силовики все же продолжают работу.

Как сообщили СМИ РД, 5 февраля вечером Владимир Васильев подписал указ о временном назначении на должность главы правительства Анатолия Карибова. Именно этот документ стал настоящим шоком для высокопоставленных представителей власти Дагестана. Чиновники, которые сразу уехали из РД, в настоящее время пребывают в Азербайджане. Нынешний глава республики Васильев сказал, что намерен полностью сменить правительственный состав, чтобы окончательно навести порядок.