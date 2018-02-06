ВС России после 2020 года возьмут на вооружение гиперзвуковое оружие

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Первые образцы гиперзвукового оружия поступят на вооружение российской армии в 2020-е годы. Соответствующую информацию озвучил глава корпорации «Тактическое военное вооружение» Борис Обносов.

Он добавил, что точную дату появления отдельных видов вооружения называть в данный момент некорректно ввиду наличия целого ряда сторонних факторов, которые влияют на данную сферу. Обносов при этом подчеркнул, что потенциал гиперзвукового оружия, разрабатываемого в России, приближается к потенциалу ядерного оружия.

Напомним, на днях в Минобороны США признали превосходство России и Китая в области создания гиперзвукового оружия, обратив внимание на то, что американские предприятия уделяют данному вопросу слишком мало внимания. Позже глава комитета Совфеда РФ по обороне Виктор Бондарев заявил, что уже в скором времени российская армия получит в своё распоряжение новое гиперзвуковое оружие.