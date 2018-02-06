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Басманный суд Москвы определит меру пресечения дагестанским чиновникам. На сегодняшний день уголовное дело заведено на бывшего мэра города Кизилюрта.

Шахабас Шахов отрицает обвинения и просил не заключать его в СИЗО, пояснив, что не собирается давить на свидетелей или подаваться в бегство. Он также предложил вместо 2-х месяцев изолятора отправить его под домашний арест и подписку о невыезде, либо отпустить его в случае, если он внесёт залог в 500 тысяч рублей. Адвокаты Шахабаса указали на то, что у следствия нет конкретных доказательств и подтвержденных доводов для обвинения бывшего чиновника. Прокуратура согласилась с ходатайством о том, чтобы отправить Шахова в следственный изолятор и другую меру пресечения пока не видит.

Как сообщалось ранее, ущерб бюджету составляет 100 миллионов рублей. Дело в подозрении дагестанских чиновников ведется вплоть с 2015 года. В Кремле не считают, что отставка правительства может вызвать кризис в политике. Министр экономики Татарстана Артем Здунов может стать новым премьер-министром Дагестана. Данное решение предположил Владимир Васильев, глава Дагестана. Данный вопрос рассмотрят завтра, 7 февраля. Сотрудничество Дагестана и Татарстана вряд ли ограничится лишь кандидатурой Здунова.

На данный момент Дагестан заинтересован в лицах, не имеющих ранее никакого отношения к самому Дагестану и его политике.