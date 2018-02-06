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Россия и Ливан подпишут соглашение о военном сотрудничестве

Сегодня, 17:52

Россия и Ливан планируют подписать соглашение о военном двустороннем сотрудничестве. Правительство РФ поручило провести соответствующие переговоры представителям Минобороны.

Согласно распоряжению отечественного правительства, среди основных направлений в сотрудничестве России и Ливана числится обмен данными по оборонным делам, взаимодействие в рамках активной борьбы с пиратством и терроризмом, а также совместные военные учения.

Среди возможных направлений сотрудничества выделяют инженерное обеспечение, медицину, военное образование, гидрографию, военную топографию, взаимодействие по спасению и поиску на море. Планируется подписать соглашение на пять лет с продлением в автоматическом порядке на последующие периоды с таким же сроком, если российская или ливанская стороны официально не прекратят взаимодействие.


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