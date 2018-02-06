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Сивков: Россия должна помочь Сирии уничтожить радикалов в Идлибе

Сегодня, 17:48

Константин Сивков, доктор военных наук, заявляет, что Россия должна помочь Сирии уничтожить радикалов в Идлибе. К такому мнению эксперт пришел после того, как террористы сбили российский Су-25.

По мнению Константина Сивкова, за боевой атакой на Су-25 в Идлибе стоит США, а не боевики из террористической организации, так как Вашингтон до сих пор не может смириться с военным поражением в Сирии. Эксперт уверен, что американское правительство пытается взять реванш за свои военные неудачи. Этот сценарий можно сохранить, если в Сирии будет наблюдаться напряженность в военном плане.

Сивков напомнил, что Идлиб является зоной деэскалации, где нельзя вести бои, потому российские пилоты не ожидали нападения. Еще один эксперт поделился своим мнением о дальнейших действиях США после ЧП с Су-25, когда погиб российский пилот.


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