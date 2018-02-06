Пентагон может уволить десятки тысяч военных

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Руководство Пентагона может уволить десятки тысяч военных. Оценку новой политики отбора кадров на дополнительный срок службы осуществляют командиры войск и Патрик Шанахан, заместитель главы Министерства обороны США.

Под сокращение в Пентагоне попадут военные, которые в течение года и больше являются непригодными к срочной мобилизации для выполнения различных миссий. Причины их недееспособности могут крыться как в инвалидности, так и в завершении срока официального контракта.

По словам Карлы Глисон, майора ВВС США, своим решением министерство акцентирует внимание на ожидании к готовности к развертыванию военных всех видов войск. Этими манипуляциями Пентагон намерен повысить боеготовность американских сил. Согласно официальным данным, 11% личного состава ВС США числятся недееспособными и не могут выполнять поставленные военные задачи.