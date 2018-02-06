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В СПЧ напутствовали врио главы Дагестана Васильева на борьбу с «клановыми отношениями»

Сегодня, 17:24

Кирилл Кабанов, представляющий СПЧ, призвал врио главы Дагестана Владимира Васильева сломать установившиеся на Северном Кавказе «клановые отношения», вернув порядок в регионе.

Накануне Васильев подписал указ о роспуске правительства Дагестана, поручив ему продолжить выполнять прямые обязанности до формирования новой власти. Москва поддержала врио главы республики, призвав его сломать «клановые отношения», засвидетельствованные ФСБ России на Северном Кавказе.

Ранее задержания высокопоставленных чиновников Дагестана прокомментировали в Кремле. Дмитрий Песков назвал их результатом систематической работы правоохранительных органов, опровергнув слухи о политическом кризисе в стране.


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