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Защита вице-премьера Дагестана хочет привлечь космонавта как поручителя. Адвокат Шамиля Исаева попросил не заключать бывшего вице-премьера в изолятор для следствия, а посадить под домашний арест и взять подписку о не выезде.

Адвокат попросил Следственный комитет отпустить вице-премьера под личное поручительство космонавта. На данный момент решение об аресте обсуждается в зале Басманного суда Москвы. Исаев был задержан 5 февраля в совместной деятельности с другими правителями республики: вице-премьером Раюдином Юсуфовым, бывшим министром образования Шахабасм Шаховым и премьер-министром Абдусамадом Гамидовым, которые обвиняются в краже 100 миллионов рублей из государственного бюджета. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как твердит адвокат Исаева, у его сыновей две московских квартиры, которые они готовы предоставить для домашнего ареста. Также они готовы полностью взять на себя заботу об отце. Юрист сообщил, что возьмет документы из банка, чтобы предложить суду залог, но конкретной суммы он так и не озвучил.

Кроме этого, собираются личные поручители – научные деятели и даже дагестанский космонавт. Опять же, конкретных имен не было озвучено.