Тело погибшего пилота Су-25 в Сирии доставили в Россию

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Тело погибшего пилота Су-25 в Сирии доставили на территорию Российской Федерации. Сейчас оно находится на аэродроме Чкаловский.

В сообщении указано, что сегодня на военный аэродром Чкаловский доставили тело погибшего героя в Сирии Романа Филипова. По предварительным данным, вместе с останками военнослужащего находятся и обломки Су-25, который террористы сбили из ПЗРК. Источник из Администрации президента сообщает, что родственники уже получили уведомление о том, что тело Филипова находится на территории РФ. Более детальной информации пока что не поступало.