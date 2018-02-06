VistaNews.ru


Тело погибшего пилота Су-25 в Сирии доставили в Россию

Сегодня, 15:45

Тело погибшего пилота Су-25 в Сирии доставили на территорию Российской Федерации. Сейчас оно находится на аэродроме Чкаловский.

В сообщении указано, что сегодня на военный аэродром Чкаловский доставили тело погибшего героя в Сирии Романа Филипова. По предварительным данным, вместе с останками военнослужащего находятся и обломки Су-25, который террористы сбили из ПЗРК. Источник из Администрации президента сообщает, что родственники уже получили уведомление о том, что тело Филипова находится на территории РФ. Более детальной информации пока что не поступало.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.